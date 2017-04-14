Спасатели вызволяли юного тюменца из запертого багажника

В Тюмени сообщение о ребенке, запертом в багажнике иномарке, поступило в Тюменскую областную службу экстренного реагирования вчера днем.

Инцидент произошел во дворе дома № 78 на улице Хохрякова. Оказалось, что в пылу игр местной детворы один из мальчиков забрался в багажник бесхозного легкового автомобиля, но из-за захлопнувшейся дверцы выбраться оттуда у него не вышло. Вызволили ребенка прибывшие специалисты, которым пришлось повозиться с автомобильным замком.