Спасатели вызволяли юного тюменца из запертого багажника

В Тюмени сообщение о ребенке, запертом в багажнике иномарке, поступило в Тюменскую областную службу экстренного реагирования вчера днем.
Инцидент произошел во дворе дома № 78 на улице Хохрякова. Оказалось, что в пылу игр местной детворы один из мальчиков забрался в багажник бесхозного легкового автомобиля, но из-за захлопнувшейся дверцы выбраться оттуда у него не вышло. Вызволили ребенка прибывшие специалисты, которым пришлось повозиться с автомобильным замком.
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