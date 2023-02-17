Водолазы в Тобольском районе ищут мужчину, провалившегося под лед Иртыша вместе с экскаватором

В Тобольском районе ищут мужчину 1983 г.р., который на реке Иртыш провалился под лед вместе с экскаватором в районе деревни Медведчикова.
2Спасатели-водолазы Тобольского поисково-спасательного отряда обследуют водоем в месте провала экскаватора на реке Иртыш. Работы проводились в особо-сложных условиях ниже по течению от места провала. Тяжелое снаряжение и якорение водолаза на грунте не обеспечивает безопасность водолаза. Очень сильное течение вносит свои коррективы в водолазные работы", - сообщает ТОСЭР.
Обследован участок акватории более двух тысяч квадратных метров, тело не обнаружено.
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