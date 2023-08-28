В тюменском лесу четыре часа искали заблудившегося мужчину

В районе деревни Пышминка Тюменского района накануне потерялся мужчина 66-и лет, спасателям ТОСЭР понадобилось четыре часа, чтобы его обнаружить и вывести из леса.

"По прибытии в район поисков, спасатели организовали поиски в пешем порядке и при помощи квадроциклов от места, где последний раз видели потерявшегося.

Мужчину нашли и транспортировали из леса. От медицинской помощи он отказался. Работа была завершена спустя 4 часа", - сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Чтобы приятный отдых не обернулся бедой, спасатели настоятельно рекомендуют:

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте и когда вернетесь. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон. Договоритесь о времени выхода на связь (при условии ее устойчивости).

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

3. Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров, предпочтительнее рыжие, красные, жёлтые, белые куртки (желательно наклеить светоотражающие полоски или рисунки).

4. Старайтесь далеко не уходить от знакомого маршрута, не "срезайте угол" по незнакомой местности, особенно по болоту.

5. Нельзя забывать и о том, что поход в лес — это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу вам может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без соответствующих медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно же, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.