Тюменские спасители проверили готовность работать в ЧС по паводку

14:00 06 апреля 2023
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Руководство ГКУ ТО "ТОСЭР" продолжает проводить проверку готовности поисково-спасательных отрядов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

Тобольский поисково-спасательный отряд готов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, согласно уставным задачам, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Теги: паводок , спасатели
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