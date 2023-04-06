Тюменские спасители проверили готовность работать в ЧС по паводку

Тобольский поисково-спасательный отряд готов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, согласно уставным задачам, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Руководство ГКУ ТО "ТОСЭР" продолжает проводить проверку готовности поисково-спасательных отрядов к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период.

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