В Тюмени появились улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы

13:35 04 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на Мысу в районе улицы Судоремонтной названия получили два элемента улично-дорожной сети. Теперь там есть улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы. Такое решение приняли в городской администрации.

Еще одна новая улица появилась в областном центре в районе пересечения улицы Барнаульской и Объездной дороги. Элемент наименовали улицей Владимира Полякова — в честь бывшего директора аэропорта Рощино, умершего в 2015 году.

[IMG_2]

Теги: улицы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017