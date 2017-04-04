В Тюмени появились улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы

В Тюмени на Мысу в районе улицы Судоремонтной названия получили два элемента улично-дорожной сети. Теперь там есть улица Героев Сталинградской битвы и улица Парада Победы. Такое решение приняли в городской администрации.

Еще одна новая улица появилась в областном центре в районе пересечения улицы Барнаульской и Объездной дороги. Элемент наименовали улицей Владимира Полякова — в честь бывшего директора аэропорта Рощино, умершего в 2015 году.

[IMG_2]