"Монетку" оштрафовали на 100 тысяч рублей за испорченный сыр

В Заводоуковске на продажу некачественного сыра в магазине сети "Монетка" на улице Первомайской, 9Б в территориальный отдел Роспотребнадзора пожаловался местный житель.

В ходе проверки информация подтвердилась. Специалисты ведомства обнаружили на прилавках торговой точки сыр с признаками порчи, который к тому же хранился с нарушением температурного режима.

За торговлю некачественными продуктами ООО "Элемент-Трейд" через арбитражный суд назначили штраф в 100 тысяч рублей и обязали устранить нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.