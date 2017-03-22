"Монетку" оштрафовали на 100 тысяч рублей за испорченный сыр

10:35 22 марта 2017
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В Заводоуковске на продажу некачественного сыра в магазине сети "Монетка" на улице Первомайской, 9Б в территориальный отдел Роспотребнадзора пожаловался местный житель. 

В ходе проверки информация подтвердилась. Специалисты ведомства обнаружили на прилавках торговой точки сыр с признаками порчи, который к тому же хранился с нарушением температурного режима.

За торговлю некачественными продуктами ООО "Элемент-Трейд" через арбитражный суд назначили штраф в 100 тысяч рублей и обязали устранить нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Теги: проверка , Роспотребнадзор , сыр , продукты
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