Эксперт поделилась, как проверить творог в домашних условиях

Магистрант 2 курса направления "ветеринарно-санитарная экспертиза" ГАУ Северного Зауралья Ирина Упорова поделилась способами определения качества творога дома.

По словам Ирины, часто в творог добавляют пальмовое масло, что по ГОСТу не допустимо. Его наличие легко ощутить на вкус: после употребления некачественного продукта на языке остается масляная пленка. Кроме того, творог с пальмовым маслом творог становится однородным по структуре, а не зернистым.

Для улучшения цвета продукта в творог могут добавлять соду или мел. "Распознать эту фальсификацию довольно просто, – уверяет студентка. – Необходимо немного творога развести в воде и добавить туда уксусную кислоту или лимонный сок. Если реакция будет положительной, то содержимое начнет пузыриться".

Еще одна нежелательная добавка ¬– крахмал: его кладут для увеличения массы и впитывания жидкости. Это легко проверить с помощью йода. Достаточно 2-3 капель на небольшое количество творога. Если есть крахмал, творог окрасится в синий цвет. Если цвет творога останется коричневым, поздравляем, вы купили качественный продукт.

Кстати, при выявлении фальсификата на помощь может прийти даже обычная горячая вода: качественный творог быстро растворится, а фальсификат превратится в плотные комки.

Подсветите творог ультрафиолетовой лампой, и узнаете, использует ли производитель недопустимые компоненты. Качественный творог дает желтое свечение. Если свечение белое или голубоватое, значит, в творог добавлены растительные жиры, сообщает АиФ-Тюмень.