В Тюменской области временно ограничат движение грузовиков

В регионе весенние ограничения для большегрузов начнут действовать с апреля. Их вводят для транспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на оси.

С 15 апреля по 14 мая ограничение будет действовать на участках автомобильных дорог общего пользования с твердым усовершенствованным и переходным покрытием (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий), а с 9 апреля по 1 мая на дорогах с грунтовым покрытием, сообщает главное управление строительства области.

С полным списком дорог можно ознакомиться на сайте правительства.