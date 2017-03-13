В Тюменской области временно ограничат движение грузовиков

12:02 13 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В регионе весенние ограничения для большегрузов начнут действовать с апреля. Их вводят для транспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на оси.

С 15 апреля по 14 мая ограничение будет действовать на участках автомобильных дорог общего пользования с твердым усовершенствованным и переходным покрытием (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий), а с 9 апреля по 1 мая на дорогах с грунтовым покрытием, сообщает главное управление строительства области.

С полным списком дорог можно ознакомиться на сайте правительства.

Теги: ограничение движения , грузовик
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017