В Тюмени запретят повороты с объездной дороги на улицу Пермякова и в Ожогино

С 21 февраля по 1 июня 2017 года в районе строящейся развязки на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского будут запрещены левые повороты с Федюнинского на Пермякова и в поселок Ожогино. Для большей пропускной способности и обеспечения непрерывности потока по улице Федюнинского светофоры на перекрестке будут демонтированы.

Для транспорта, двигающегося с улицы Пермякова и из поселка Ожогино, будет разрешен только поворот направо. Дополнительные пути объезда участка строительства организуют по улицам Мельникайте, Широтной и Монтажников.

Развязка на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского будет представлять собой эстакаду над кольцом. Строительство путепровода началось в I квартале 2017 года. В настоящее время производится сооружение опор путепровода, которые занимают всю площадь проезжей части улицы Федюнинского.

Для организации работ по сооружению опор на площади действующей дороги устроен дополнительный проезд из железобетонных плит вдоль улицы Федюнинского со стороны Ожогино, по которому будет организовано движение транспорта по направлению от ул. Пермякова в сторону ТЭЦ-2.

Движение будет осуществляться в две полосы движения (по одной полосе движения в каждом направлении). Со стороны улицы Пермякова в сторону Мельникайте движение пойдет по существующей проезжей части также в две полосы движения. Полного закрытия улицы Федюнинского не предусмотрено, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.