Семь тюменцев успели получить обморожения

В выходные от морозов пострадали семь жителей Тюмени. Все они получили обморожения различной степени тяжести и были доставлены в больницы города, сообщают в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

В воскресенье днем жилец одного из домов в центре обнаружил в сугробе человека без сознания. Пострадавшего он заметил, когда шел к своей машине, и сразу поспешил к нему на помощь. Диспетчеру скорой он рассказал, что найденный мужчина не реагирует на попытки привести его в чувства, у него обморожены лицо и руки. Прибывшие на место медики оказали 50-летнему пострадавшему помощь и доставили в травмпункт.

Серьезную травму получил подросток — обморожение пальцев рук, сопровождающееся некрозом мягких тканей. Когда мальчик вернулся домой с прогулки, мать обратила внимание, что руки у него белые и холодные. Женщина попыталась оказать сыну первую помощь, согреть замерзшие конечности. Но когда увидела, что цвет кожи изменился с бледного на багрово-синий и в некоторых местах появились пузыри, вызвала бригаду скорой помощи. Медики наложили пациенту асептическую повязку и ввели обезболивающие препараты, а после отвезли в Областную клиническую больницу №1.

Медики напоминают, что почерневшая кожа и пузыри — итог неправильной первой помощи при тяжелых обморожениях. При правильных действиях конечность можно спасти без последствий почти в 100% случаев. При тяжелых обморожениях конечностей, когда кожа бледная, холодная как лед, отсутствуют болевые ощущения, а также движения в суставах пальцев ни в коем случае не стоит пытаться быстро их согреть. Растирать поверхность спиртом, снегом, прикладывать к горячей батарее или греть горячей водой — все эти манипуляции могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

Согревать надо медленно, лучший способ — провести изоляцию от воздействия тепла подручными средствами, например бумагой.