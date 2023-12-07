В Тюмени из-за морозов отменили соревнования по биатлону

В связи с погодными условиями отменен этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени: гонки не состоятся 6, 7 и 10 декабря.
По прогнозам синоптиков, в регионе с 6 по 10 декабр ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
Болельщики могут вернуть деньги за приобретенные билеты. Правила возврата здесь.
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