В Тюмени из-за морозов отменили соревнования по биатлону

12:46 06 декабря 2023
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В связи с погодными условиями отменен этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени: гонки не состоятся 6, 7 и 10 декабря.

По прогнозам синоптиков, в регионе с 6 по 10 декабр ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Болельщики могут вернуть деньги за приобретенные билеты. Правила возврата здесь.

Теги: биатлон , морозы
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