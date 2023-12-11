В Тюменской области из-за морозов ведется круглосуточное патрулирование трасс

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На федеральных и региональных трассах продолжается круглосуточное патрулирование, введенное на прошлой неделе из-за аномальных морозов.

Дорожные службы выезжают на участки каждые два часа. Специалисты готовы отогреть транспортное средство на месте или отбуксировать его до ближайшего сервисного пункта, обогреть водителей и пассажиров, доставить их в безопасное место.

За минувшие выходные дни автоинспекторы более десяти раз оказали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях на федеральных и региональных трассах. Так, на 213-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе инспекторы дорожно- патрульной службы помогли водителю "Газели", направлявшемуся из Ханты-Мансийска домой в Башкортостан. У грузовика спустило колесо и самостоятельно заменить его водитель не смог. Сотрудники Госавтоинспекции помогли в замене колеса и обеспечили дорожную безопасность во время ремонтных работ. Аналогичная помощь понадобилась водителю легкового автомобиля на 179-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Инспекторы полка ДПС оказали помощь автомобилисту в замене колеса.

Помощь подвижного пункта обогрева МЧС потребовалась в воскресенье на 190 км федеральной автодороги Тюмень-Омск. Обогрев топливной системы и заднего моста автомобиля заняли около двух часов. Пока тепловая пушка отогревала машину, сотрудники 110-й пожарно-спасательной части напоили ее водителя горячим чаем. Всего в регионе 9 таки пунктов, если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, звоните по телефонам "112" и "101".

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).