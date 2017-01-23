Ноябрь-2016 установил новые температурные рекорды

Сразу три температурных рекорда были установлены в Тюмени в ноябре 2016 года. Как рассказала сегодня в рамках пресс-конференции начальник Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Морозова, 15 и 19 ноября был перекрыт исторический минимум, а конец месяца оказался аномально теплым.

"15 января в областном центре синоптики зафиксировали минус 26,8 градуса, в 1987 году было минус 26,6. А 19 ноября столбики термометров опускались до 32 градусов мороза, побив тем самым рекорд 1957 года с показателем в 30,1 градусов ниже нуля. Конец ноября наоборот был теплым и 29 числа синоптики фиксировали плюс 3,3 градуса, тем самым был перекрыт исторический максимум 2008 года, когда воздух прогревался до плюс 2,5 градуса", - отметила Татьяна Морозова.

В декабре и январе температурных рекордов погода не устанавливала, однако синоптики отмечают, что нынешняя зима стала одной самых холодных за последние годы. В декабре среднемесячная температура воздуха составила минус 18-20 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. Аномально холодным стал период с 15 по 23 декабря, когда среднесуточная температура воздуха была на 10-20 градусов ниже нормы.

В январе первая декада была аномально холодной в северных и западных районах области, и теплой - на юго-востоке региона. По словам начальника отдела метеопрогнозов Тюменского гидрометеоцентра Елены Шарун, синоптики могли наблюдать интересное явление. "В один из дней столбики термометров показывали минус 35 градусов в Увате, минус 25 – в Тюмени, а в Ишиме в это же время воздух прогрелся до минус 1 градуса. Такой контраст мог быть обеспечен прохождением теплых западных циклонов на юго-востоке региона, в то время как на остальной территории преобладал холодный антициклон", - пояснила она.

Что касается осадков, то их в этом году выпало больше нормы, отклонение составило от 30 до 45 мм.