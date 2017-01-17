Тюменский театр кукол готовит премьеру для юных зрителей

Актеры тюменского театра кукол и масок приступят к репетиции нового спектакля "Как зубки на Машу обиделись" 21 января. Жанр произведения определен как кукольно-предупредительное представление, цель – приучить детей бережно относиться к своим зубам. Премьера намечена на 4, 12 и 23 февраля.

Как отметили в пресс-службе театра, спектакль станет продолжением цикла постановок "Театра на подушках" о девочке Маше, активно осваивающей большой мир с его простыми и важными премудростями.

Кроме того, в ближайшую субботу труппа театра начнет полноценный рабочий год после новогодних каникул. В выходные на обеих сценах будут идти спектакли. В большом зале – в 11 часов "Колобок" и "Бобик в гостях у Барбоски", в малом зале – в 10.30 и 12 часов "Как Маша поссорилась с подушкой" и "Игрушки".