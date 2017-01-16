Неделя в Тюмени начнется с похолодания

В начале этой недели синоптики прогнозируют в Тюмени небольшое похолодание. 16 и 17 января температура воздуха днем составит 16-18 градусов мороза, небо ясное, без осадков.

В среду похолодает до минус 20. Во второй половине недели столбик термометра начнет медленно подниматься. В четверг и пятницу синоптики обещают 16-18 градусов ниже нуля. В субботу потеплеет до минус 9, пройдет снег. В воскресенье ожидается 12 градусов мороза и осадки.