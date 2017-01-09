В Тюмени проводят конкурс на лучшее фото новогоднего города

На фотоконкурс "Новогодняя Тюмень" поступили первые фотографии. Как сообщается на странице "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте", работы принимаются до 1 февраля.

От горожан ждут фотографии самых нарядных, праздничных и оригинально декорированных мест. Это может быть уличная иллюминация, оригинальная ёлка или оформление витрины, необычная новогодняя декорация торгового центра. Принять участие может любой желающий. Важное условие: никакой обработки в фоторедакторах.

С положением конкурса можно ознакомиться на странице группы в разделе "Документы". Размещать снимки нужно в альбоме фотоконкурса.