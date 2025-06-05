Тюменец разжился в компьютерном клубе деньгами. Теперь он под следствием

В дежурную часть тюменской полиции обратился 25-летний местный житель с заявлением о пропаже 15 000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов быстро провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1993 года рождения. На допросе он признался в краже, рассказав, что в день происшествия зашел в компьютерный клуб. Увидев оставленную без присмотра визитницу, он не удержался и забрал деньги, которые там хранились. Похищенные 15 000 рублей злоумышленник потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.