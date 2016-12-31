В Тюмени пройдет фестиваль "РобоФест-2017"

Региональный робототехнический фестиваль "РобоФест-Тюмень 2017" пройдет в областном центре 26 января. Это отборочный этап на Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест-2017" в Москве.

Участниками мероприятия станут ученики и воспитанники образовательных учреждений всех видов и типов, победители и призеры муниципальных отборочных этапов в возрасте от 6 до 17 лет. Команды будут состязаться в нескольких направлениях: FIRST JR.FLL (6-9 лет), FIRST FLL (9-14 лет), HELLO, ROBOT! (9-12 лет), HELLO, ROBOT! ARDUINO (9-14 лет), "РобоКарусель" (7-11 классы), пишет "КП-Тюмень".

Соревнования в направлении "РобоКарусель" пройдут впервые. При этом ученики 7-11 классов автоматически станут участниками олимпиады ВОШ по физике. Победители получат льготу при поступлении в ВУЗы по предмету "физика".