"Тюмень сильная" пройдет с участием олимпийских чемпионов

Спортивный фестиваль "Тюмень сильная" пройдет в Тюмени на нескольких локациях 18 мая, сообщил организатор события, президент областной Федерации силового экстрима Александр Калинин.

"Будет не одна локация, а несколько. Это Выставочный зал, Легкоатлетический манеж, спорткомплекс "Муромец", гимназия № 1, экопарк Затюменский. Их число может увеличиться. Нас поддерживают губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Руслан Кухарук. Фестиваль становится масштабнее. Также помимо новых локаций добавляются новые виды спорта — панкратион, перетягивание каната, самбо", — рассказал Александр Калинин.

В рамках фестиваля "Тюмень сильная" состоится матчевая встреча по боксу со спортсменами с подшефной территории Тюменской области — Краснодона. Оттуда приедут дети. Из Донецкой Народной Республики в Тюмень съедутся уже взрослые боксеры от 18 лет.

Фестиваль стартует 18 мая в 9 часов в экопарке Затюменский с забега "5 верст". Организаторы события поставили перед собой задачу установить мировой рекорд по массовости. Участие в нем приглашают принять семьями. В это же время на других площадках "Тюмени сильной" начнутся соревнования по пауэрлифтингу, бодибилдингу, воркауту, смешанным боевым единоборствам.

Известно, что областную столицу посетит двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Алексей Олейник, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков, - сообщает Тюменская линия.