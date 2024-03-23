Тюменцы приняли участие во Всемирном фестивале молодежи

В мультицентре "Контора пароходства" прошла встреча-рефлексия "Действуй!", посвященная Всемирному фестивалю молодежи. Участники делегации Тюменской области подвели итоги участия. Тюменцы поделились друг с другом планами и изменениями в своей деятельности после поездки, а также обсудили дальнейшие планы по масштабированию полученного на фестивале опыта.

— Я как специалист в сфере режиссуры культурно-массовых событий и преподаватель творческого вуза взяла в свой профессиональный инструментарий ряд креативных решений, взглянула на иные способы разговора о мировых вопросах с позиции культуры и искусства. Совсем скоро я поделюсь разбором мероприятия с будущими режиссерами культурно-массовых событий. После участия в фестивале я вдохновилась на новые свершения, переосмыслила свой пройденный путь. Еще раз убедилась, чт о занимаюсь важным и нужным делом и готова делиться своими знаниями с обществом, — рассказала Анастасия Кузнецова, участник Всемирного фестиваля молодежи.

На событии молодые люди приняли участие в Шоу коротких историй — рассказали о фестивале и показали памятные фотографии, - сообщает КП-Тюмень.