Тюменцы приняли участие во Всемирном фестивале молодежи

14:36 23 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В мультицентре "Контора пароходства" прошла встреча-рефлексия "Действуй!", посвященная Всемирному фестивалю молодежи. Участники делегации Тюменской области подвели итоги участия. Тюменцы поделились друг с другом планами и изменениями в своей деятельности после поездки, а также обсудили дальнейшие планы по масштабированию полученного на фестивале опыта.

— Я как специалист в сфере режиссуры культурно-массовых событий и преподаватель творческого вуза взяла в свой профессиональный инструментарий ряд креативных решений, взглянула на иные способы разговора о мировых вопросах с позиции культуры и искусства. Совсем скоро я поделюсь разбором мероприятия с будущими режиссерами культурно-массовых событий. После участия в фестивале я вдохновилась на новые свершения, переосмыслила свой пройденный путь. Еще раз убедилась, чт о занимаюсь важным и нужным делом и готова делиться своими знаниями с обществом, — рассказала Анастасия Кузнецова, участник Всемирного фестиваля молодежи.

На событии молодые люди приняли участие в Шоу коротких историй — рассказали о фестивале и показали памятные фотографии, - сообщает КП-Тюмень.

Теги: фестиваль
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024