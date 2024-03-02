В конце марта пройдет тюменский "Наш фестиваль – 2024"

25 марта в Тюмени стартует открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль – 2024". Заявки принимаются до 21 марта.

"Ребята уже активно отправляют заявки. Хочу сказать, что наше событие растет, участники творчески развиваются, поэтому в этом году мы выходим на большую сцену во дворец культуры "Нефтяник". Для детей выступить на ней – мечта. Все дело в том, что это лучшая концертная сцена в городе", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор конкурса Анна Зарубина.

Зарегистрироваться могут коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 4 до 18 лет. Они должны представить свои номера и материалы в конкурсных направлениях: вокал, театр, хореография и оригинальный жанр. Конкурс в направлении "Медиамир" пройдет в заочной форме.

Объявлена дополнительная номинация "Семья фестиваля", посвященная Году семьи. На нее смогут заявиться творческие, социально-активные семьи.

Оценивать выступления в своих треках будут ведущий актер молодежного театра "Ангажемент" Игорь Баркарь, педагог кафедры режиссуры ТГИК Михаил гончаров, хореограф-постановщик студии уличного танца SunRise Вадим Ходиев и другие, - сообщает Тюменская линия.