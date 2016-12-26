Аварийные службы в праздники будут работать круглосуточно

Службы сферы жилищно-коммунального хозяйства в предстоящие праздники и новогодние каникулы будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В случае какой-либо аварийной ситуации горожане могут позвонить по следующим телефонам: "Тепло Тюмени" - 28-97-38, 28-97-58; филиал АО "УТСК" Тюменские тепловые сети - 41-10-98; СУЭНКО - 8 (800) 700-86-72; "Тюменьэнерго" - 79-13-63, 79-13-20; "Тюмень Водоканал" - 54-09-40; аварийная служба газа - 04, 044 (моб.), 27-38-84; Единая справочная служба АО "Газпром газораспределение Север" - 63-17-00.