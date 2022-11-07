В Тюмени будут судить 4 курганцев за махинации с маткапиталом

Прокуратура Ленинского АО города Тюмени передала в суд дело о махинациях с маткапиталом, фигурантами которого являются четверо жителей Курганской области.

По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью разработал схему хищения средств маткапитала и с помощью трех знакомых с 2015 года по 2019 год заключил 61 фиктивный договор с обладательницами сертификатами маткапитала из Тюменской области на покупку домов в деревнях Курганской области, по факту же жилье ни покупалось, а обналиченные деньги стороны делили между собой.

В прокуратуре отмечают, что по договорам на счета общества поступило от территориального отделения Пенсионного фонда РФ более 25 млн рублей. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Рассматривать дело будет Ленинский районный суд.