Сотрудник компании по обслуживанию банкоматов своровал из них 400 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского АО Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего тюменца, который, работая в сервисной организации, свершил четыре кражи из банкоматов, деньги проигрывал в букмекерских конторах.

"Установлено, что обвиняемый с 31 марта по 8 апреля 2022 года, работая в должности инженера сервисной организации по обслуживанию банкоматов, зная механизм их работы и имея к ним неограниченный доступ, во время устранения неполадок и технического обслуживания совершил хищение денежных средств на общую сумму около 400 тыс. рублей из 5 банкоматов ПАО "Сбербанк России" в Тюмени", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

После выявления фактов совершения хищений в апреле 2022 года мужчина был уволен из сервисного центра.

В ходе расследования обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.