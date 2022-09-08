Тобольский суд приговорил к 8 годам тюрьмы пассажира поезда Сургут - Екатеринбург за надругательство над девочкой

Пассажир поезда "Сургут - Екатеринбург" за насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки приговорен Тобольским районным судом к лишению свободы на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 31-летний осужденный ночью 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне поезда "Сургут - Екатеринбург", вблизи станции Тобольск совершил в отношении 12 летней девочки насильственные действия сексуального характера. Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления, собраны все необходимые доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"С целью недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и правоохранительные органы направлены представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении мер безопасности в поездах", - отмечают в пресс-службе ведомства.