Тюменка украла 120 тыс рублей, оставленные в зоомагазине другим покупателем

Мужчина сообщил в полицию о краже у него 120 тысяч рублей, которые случайно забыл у прилавка в зоомагазине.
Полиция выяснила, что в день произошедшего мужчина в павильоне зоомагазина одного из торговых центров совершал покупки. Оплатив товар, он вышел из магазина, забыв при этом забрать деньги, которые ранее положил на полку прилавка. Зашедшая следом женщина увидела купюры и незаметно для окружающих их забрала.
Подозреваемую вычислили и задержали - 54-летняя местная жительница призналась в содеянном и вернула похищенное. На нее завели дело о краже и взяли с нее подписку о невыезде.
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