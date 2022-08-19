Тюменка украла 120 тыс рублей, оставленные в зоомагазине другим покупателем

17:50 18 августа 2022
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Мужчина сообщил в полицию о краже у него 120 тысяч рублей, которые случайно забыл у прилавка в зоомагазине.

Полиция выяснила, что в день произошедшего мужчина в павильоне зоомагазина одного из торговых центров совершал покупки. Оплатив товар, он вышел из магазина, забыв при этом забрать деньги, которые ранее положил на полку прилавка. Зашедшая следом женщина увидела купюры и незаметно для окружающих их забрала. 

Подозреваемую вычислили и  задержали - 54-летняя местная жительница призналась в содеянном и вернула похищенное. На нее завели дело о краже и взяли с нее подписку о невыезде.

Теги: кражи , уголовное дело
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