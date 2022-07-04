Саперы и кинологи с собаками обследовали Арбитражный суд Тюмени

В Тюмени Арбитражный суд обследовали саперы и кинологи с собаками, до этого все люди из здания были эвакуированы.
"В данное время здание обследовано. Источника опасности не обнаружено. Арбитражный суд Тюменской области работает в прежнем режиме. Судебные заседания возобновлены", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.
В пресс-службе пояснили, что сегодня в Арбитражный суд Тюменской области поступило сообщение о якобы заложенной в здании мины, персонал и участников судебных заседаний экстренно эвакуировали и отменили все судебные заседания.
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