Саперы и кинологи с собаками обследовали Арбитражный суд Тюмени

15:12 04 июля 2022
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В Тюмени Арбитражный суд обследовали саперы и кинологи с собаками, до этого все люди из здания были эвакуированы.  

"В данное время здание обследовано. Источника опасности не обнаружено. Арбитражный суд Тюменской области работает в прежнем режиме. Судебные заседания возобновлены", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

В пресс-службе пояснили, что сегодня в Арбитражный суд Тюменской области поступило сообщение о якобы заложенной в здании мины, персонал и участников судебных заседаний экстренно эвакуировали и отменили все судебные заседания.

Теги: суд
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