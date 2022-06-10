Жителя Исетского района приговорили к 9 годам тюрьмы за изнасилование дочери друга

Исетский районный суд приговорил 34-летнего мужчину к 9 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ). Помимо этого, суд взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 500 тыс. рублей.

Следствием и судом установлено, что мужчина, будучи пьяным, пришел в гости к своим друзьям, их не оказалось дома, но 15-летняя дочь пригласила друга семьи попить чай, он задержался в гостях, а впоследствии изнасиловал девочку, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе ТО.

По данным СУСК, в рамках расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательственная база. Проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В Суде отметили, что в ходе следствия обвиняемый свою вину признавал частично, а в суде утверждал, что этого не совершал.

Судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме, приговор в законную силу еще не вступил.