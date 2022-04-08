Пьяный инструктор в Ишиме учил курсанта ездить по городу

Пьяный инструктор по вождению одной из автошкол задержан вчера в Ишиме. Учебный автомобиль "Лада Калина" сотрудники ГИБДД остановили для проверки на улице Калинина, сообщили в Госавтоинспекции.

За рулем находилась курсант автошколы, а рядом – 44-летний инструктор, показания алкотестера у которого составили 0,44 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что накануне выпивал, утром прошел медицинский контроль, а в обед, в перерыве между обучающимися, решил опохмелиться. После этого продолжил обучение вождению на улицах Ишима.

На инструктора составлен административный материал за пьяное вождение, так как водителем на учебной машине согласно ПДД считается инструктор. Проводится проверка действий должностных лиц автошколы.