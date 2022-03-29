Житель Челябинска завез в Тюменскую область поддельный коньяк известных брендов

Фото -Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уватскому району во время осмотра МАЗа обнаружили 14 коробок с 82 литрами поддельного коньяка и 55 бутылей с 275 литрами спирта. Водитель рассказал, что подделку под популярные бренды вез в район для продажи.

"48-летний житель Челябинской области покупал, хранил и реализовывал поддельную спиртосодержащую продукцию под брендами популярных производителей. Согласно заключению эксперта, представленная на исследование продукция, содержит воспроизведение товарных знаков известных марок, имеет признаки несоответствия оригинальной, произведена без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Общая сумма ущерба правообладателям составила более 135 тысяч рублей.

В беседе с сотрудниками полиции подозреваемый признал свою вину, рассказав, что данный товар он приобрел с целью реализации.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", ведется расследование, Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.