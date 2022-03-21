Следком: в деле о мошенничестве с федеральной землей фигурируют экс-сотрудники Росимущества

СУСК по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Росимущества, а также иных лиц по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела управления земельного фонда, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также двух бывших сотрудников данной организации и двух гражданских лиц. Всем им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)", - следует из сообщения на сайте СУСК.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемые разработали преступную схему. Их деятельность сводилась к хищению права на земельный участок, площадью чуть менее 10 гектаров, расположенного в Тюменском районе под видом совершения сделки в виде заключения договора купли-продажи между МТУ Росимуществом и коммерческой организацией. Ущерб от действий группы оценивается в размере не менее 60 млн рублей.

В рамках дела следователи провели обыски по местам работы и жительства обвиняемых, изъята вся необходимая документация и наличные денежные средства в размере свыше 30 млн рублей, полученные преступным путем, допрашиваются свидетели. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее изданию в объединённой пресс-службе судебной системы ТО сообщили, что в деле фигурируют начальник службы безопасности ТюмГУ Михаил Захаров, индивидуальный предприниматель Захар Захаров и трое теперь уже безработных граждан. Четверо: Михаил и Захар Захаровы, Александр Томилов, Денис Авдеев - по решению суда отправлены в СИЗО до 15 мая включительно, Сергей Скоробогатов - под домашним арестом по 16 мая.