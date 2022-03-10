Тюменца оштрафовали на 19 тысяч рублей за участие в несогласованной акции

Центральный районный суд Тюмени привлек к административной ответственности 18-летнего Артема за совершение правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 КоАП РФ.

"Вечером 24 февраля молодой человек на Центральной площади Тюмени принял участие в несанкционированном публичном мероприятии, не согласованном в установленном порядке с органом исполнительной власти. Суд назначил Артему наказание в виде штрафа в доход государства - 19 000 рублей", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным пресс-службы суда, всего за участие в незаконном февральском мероприятии в Тюмени к административной ответственности привлечены 9 человек, сумма штрафа каждого варьируется от 18 до 20 тысяч рублей.