Жителям Тюменской области напомнили о штрафах за самовольную вырубку елок

13:30 23 ноября 2023
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В соответствии с законом Тюменской области о регулировании лесных отношений, рубка гражданами новогодних хвойных деревьев не предусмотрена, напоминает деплеса ТО.

Нельзя не только срубить себе ёлочку для праздника, но и нарезать букет из её веток. Легально приобрести дерево к Новому году жители области могут только на ёлочных базарах.

За незаконную рубку новогодних хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей для граждан и от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Если лесам в ходе незаконной рубки причинен ущерб свыше 5 тысяч рублей, то в этом случае предусмотрена ответственность по ст.260 УК РФ.

Заготавливать новогодние деревья в период с 1 по 31 декабря имеют право юридические лица и предприниматели на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных по результатам электронных торгов.

Теги: елки , охрана лесов , уголовная ответственность , штрафы
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