Жители Тюменской области оштрафованы на 1,264 млн рублей за нарушение запрета на посещение лесов

В Тюменской области подвели итоги пожароопасного сезона. По данным деплеса, в этом году за нарушение запрета на посещение лесов во время пожароопасного периода оштрафованы 153 жителя региона, общая сумма штрафов составила 1,264 млн рублей.
Нарушителей выявляли во время патрулирования сотрудники лесной охраны. Всего было проведено 5,6 тысячи таких рейдов, около тысячи - с помощью беспилотников.
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