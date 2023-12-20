Суд Тюмени оштрафовал мастера маникюра за избиение клиентки

Мастер маникюра 26-летняя Валерия признана виновной в административном правонарушении по ст.6.1.1 КоАП РФ и теперь обязана выплатить 5 тысяч рублей штрафа за то, что оскорбила и ударила в плечо несовершеннолетнюю тюменку, отказавшуюся оплатить ее работу.

Инцидент произошел 1 ноября 2022 года, по версии суда, Валерия "оскорбила клиентку нецензурными словами, схватила её одной рукой за запястье, оттолкнула от себя и ударила рукой в плечо, отчего последняя испытала физическую боль". В суде девушка свою вину признала, пояснила, что нанесла удары, не совладав с эмоциями. В содеянном раскаивается, обязуется больше таких действий не совершать, указано на сайте объединенной пресс-службы судов ТО.