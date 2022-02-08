Молодой белгородец продавал сургутянам несуществующих щенят

Полицейские задержали в Алтайском крае 25-летнего уроженца Белгорода и доставили в Сургут, жители которого, по версии следствия, заплатили мужчине за несуществующих щенков бигля.
Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки, при этом заводчиком не был и щенков для продажи не имел. Потенциальному покупатели он высылал фото, получал деньги и переставал выходить на связь.
В Сургуте выявлено семь таких фактов мошенничества, возбуждены уголовные дела, фигурант заключён под стражу и содержится в ИВС. Ведётся следствие. Проверяется причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru