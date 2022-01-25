Суд приговорил бухгалтера детско-юношеского центра Тюмени к трем годам тюрьмы за мошенничество

Центральный суд Тюмени приговорил к трем годам 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра "Старт" и взыскал с нее в пользу центра более 7,6 млн рублей в счет возмещения ущерба, сообщили в облпрокуратуре.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

"В суде установлено, что главный бухгалтер образовательной организации с марта 2015 года по декабрь 2018 года завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом женщина похитила более 10,5 млн рублей, часть из которых впоследствии вернула", - следует из сообщения прокуратуры.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.