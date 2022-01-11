В Тюмени продолжаются аресты обвиняемых в сбыте поддельной водки, от которой умерли 9 человек

Центральный суд Тюмени продолжает рассмотрение ходатайств следствия из аресте обвиняемых по уголовному делу о сбыте в Тюмени и Тюменской области спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть двух и более лиц ( ч.3 ст.238 УК РФ).

Представитель следственной группы СУ СК по Тюменской области в суде сообщила, что на данный момент речь идет о девяти погибших от употребления поддельной водки, уголовное дело заведено 6 января 2022 года. В деле уже 11 фигурантов: шесть отправлены по решению суда в СИЗО до 5 и 6 марта, по седьмому суд сегодня удовлетворил ходатайство следователей и арестовал по 6 марта торгового представителя ООО "Лидер Групп" 35-летнего Алексея Камышева.

Алексея Камышева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ. В суде свою вину и причастность к данному преступлению он не признал. "К "Родникам Сибири" я отношения никакого не имею. Просто я брал водку, но не знаю, какого названия. Финская была, когда я брал коробку", - пояснил обвиняемый свою позицию в суде.

Следователь в суде сообщила, что круг подозреваемых, как и объем, масштабы распространения поддельной алкогольной продукции еще полностью не установлены, следственные и оперативные мероприятия еще проводятся, поэтому СК настаивает на аресте обвиняемого.

Ознакомившись с материалами дела, мнением прокурора, судья удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого по 6 марта включительно.

На рассмотрении суда - ходатайства еще по четырем обвиняемым.