Продавца магазина, в котором умершие от метилового спирта покупали алкоголь, арестовали на два месяца

Центральный районный суд по ходатайству следователя СУ СК РФ по Тюменской области отравил под арест по 5 марта продавца тюменского магазина, в котором погибшие от отравления метиловым спиртом приобретали поддельные алкогольные напитки.

"Елены Мироевской предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.2 ст.238 УК РФ)", - сообщает суд.

По версии следствия, в период с 3 января 2022 года, в одном из магазинов областного центра, Елена продавала гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления контрафакта несколько человек погибли от отравления.

8 января СУ СК сообщил о 9 погибших от отравления метиловым спиртом и 4 задержаны по возбужденному с этим уголовному дело. 10 января в Следкоме уточнили, что суррогатом магазины торговали уже в декабре, а по делу в целом задержано 10 человек.