По делу о смертельных отравлениях метиловым спиртом в Тюмени задержали еще шесть человек

13:14 10 января 2022
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В Тюмени девять человек погибли, отравившись суррогатами, которые они приобрели в магазинах города под этикеткой "Родники Сибири". По горчим следам силовики установили и задержали четверых подозреваемых, но в ходе следствия установлены и задержаны еще шесть человек.    

По версии следствия, в период с декабря 2021 года в торговых точках Тюмени гражданам продавали спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с этикеткой "Родники Сибири", после ее распития несколько человек скончались. 

"Следователями СК России во взаимодействии с  сотрудниками УМВД России по Тюменской области установлено и задержано 10 лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Производство следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений продолжается.

Следственное управление призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири".

В департаменте здравоохранения NewsProm.ru сообщили, что по области цифр об отравлении вышеуказанным суррогатом нет, 

в больницах Тюмени на лечении пациентов, отравившихся этим "напитком", тоже нет. 

Теги: отравление , продажа алкоголя , СКР , уголовное дело
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