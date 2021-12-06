Полиция выяснила, кто погиб в ДТП под Заводоуковском

15:30 06 декабря 2021
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Установлены личности погибших в ДТП вчера под Заводоуковском на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Это семья из Тюмени: отец-водитель 50-ти лет, его 46-летняя жена и сыновья 22-х и 12-ти лет.

Трагедия произошла накануне вечером. Предварительно установлено, что 37-летний водитель фуры, ехавший из Омска в Сыктывкар, не смог выбрать безопасную дистанцию - большегруз въехал в заднюю часть легкового Chevrolet, автомобиль выбросило на встречную полосу под другой большегруз. Все, кто ехал в легковом автомобиле погибли, водители большегрузов не пострадали, уточнили в Госавтоинспекции. 

Теги: ДТП , Заводоуковск , погибшие , семья
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