Два грузовика доказательств вывезла полиция с дачи мужчины, подозреваемого в кражах со строек под Тюменью

После обращения жителя Тюмени в полицию с жалобой, что из его строящегося дома в Борках украли электроинструменты и стройматериалы на 210 тысяч рублей, оперативники нашли и задержали мужчину, который признался в серии краж.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его по месту проживания – в одном из садовых товариществ Тюменского района. Ранее неоднократно судимый за кражи мужчина 1977 года рождения признался в содеянном, а также в том, что в течение двух месяцев регулярно похищал имущество со строящихся объектов в Тюмени, Тюменском и Ярковском районах. Похищенное злоумышленник хранил на своём дачном участке и продавал через сайты частных объявлений в сети Интернет", - говорится в сообщении УМВД по Тюменской области.

Полицейским потребовалось два грузовика, чтобы вывезти изъятые у подозреваемого двери, профнастил, различные утеплители и другие стройматериалы, электро- и бензоинструменты, бытовую технику, надувную лодку, бензиновый генератор, контейнер для мусора и прочее. Подозреваемый также признался, что в селе Луговом похитил и зарубил пять баранов, часть мяса съел, две туши возвращены владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждено дело о краже, он находится под арестом, сообщили в облполиции.