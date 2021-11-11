Жительницу тюменского села оштрафовали за отсутствие маски

Сладковский суд привлек к административной ответственности женщину за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации - гражданка находилась в торговом зале магазина "Монетка" без медицинской маски и подвергала опасности рядом находящихся людей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В судебном заседании она вину признала. Поскольку у гражданки не имеется отягчающих обстоятельств, а также с учётом ее тяжелого материального положения, суд решил назначить штраф менее минимального размера. Женщине придется оплатить 7,5 тысяч рублей штрафа.

Отметим, что по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, в результате чего причинен вред здоровью окружающих, или же повторное нарушение этих правил влекут наложение штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, на предпринимателей - от 500 тысяч до 1 млн рублей.