Замначальнику УФСИН по Тюменской области по делу о взятках на три месяца продлили арест

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Ленинский районный суд Тюмени продлил до 4 февраля 2022 года домашний арест заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области, который обвиняется во взятках, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СКРФ по Тюменской области о продлении срока домашнего ареста в отношении заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Андрея Рукосмотрова. По решению суда срок домашнего ареста продлен ему на 3 месяца до 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Замначальника УФСИН подозревается в получении взяток должностным лицом в значительном и крупном размере, сумма которых превысила 370 тысяч рублей, ранее сообщили в СУСК по Тюменской области.

По версии следствия, с 2015 по 2018 годы замначальника УФСИН оказывал руководителю коммерческих организаций содействие в заключении госконтрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Тем самым он обеспечивал беспрепятственную приемку поставляемых ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета организаций оплаты по заключенным контрактам.