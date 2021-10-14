Тюменский суд рассмотрел дело о контрабанде леса на 12 млн рублей

Центральный районный суд города Тюмени приговорил предпринимателя к 4 годам лишения свободы условно и штрафом 700 тысяч рубле за контрабанду более 1,8 тыс кубов пиломатериала стоимостью около 12 млн рублей, которую выявили тюменские таможенники.

"Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни в 2019-2020 годах установлены факты контрабанды стратегически важных ресурсов. Пиломатериалы хвойных пород древесины – сосны обыкновенной преступник перемещал транзитом через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан для реализации. При таможенном декларировании обвиняемый предоставил таможенному органу документы, содержащие недостоверные сведения о сделке приобретения и законности происхождения лесоматериалов общей стоимостью около 12 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба тюменской таможни.

По факту было возбуждено шесть уголовных дел в отношении предпринимателя о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.