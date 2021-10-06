Более 25 тысяч раз оштрафовали тюменцев за незаконную тонировку авто

Ежедневно тюменские автоинспекторы выявляют от 50 до 100 фактов незаконной тонировки. За нарушение правил светопропускаемости стекол с начала года водители привлечены 25 тысяч раз к административной ответственности.

Некоторые автомобилисты наказаны более десяти раз, но все равно обклеивают машину "вкруговую" темной пленкой, затрудняющей видимость и обзорность, мешающей увидеть пешеходов.

На днях суд приговорил к пяти суткам административного ареста за неподчинение законному требованию сотрудников полиции 25-летнего тюменца, который на тонированном "Мерседесе" уезжал, затем убегал от инспекторов ДПС, не предъявлял документы За незаконную тонировку ему все-таки тоже пришлось заплатить, в Госавтоинспекции отмечают, что молодой человек за последние годы на этом нарушении попадается в пятый раз.