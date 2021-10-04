Пьяный водитель автобусом перекрыл дорогу под Тюменью

12:02 04 октября 2021
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Водителя автобуса маршрута №101 "Боровский-Тюмень" с признаками сильного алкогольного опьянения накануне рано утром отстранили от управления транспортом инспекторы ДПС на 9-м километре Салаирского тракта под Тюменью.

На глазах автоинспекторов автобус "Нефаз"  во время движения развернуло поперек проезжей части так, что он перекрыл движение и задней частью съехал в кювет. У водителя присутствовали признаки сильного опьянения, проходить освидетельствование на алкоголь он оказался. На него был составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования. 

Пассажиров в автобусе не было, водитель пояснил, что ехал для ремонта на СТО. Сотрудники ГИБДД с помощью "КамАЗа" отбуксировали автобус на обочину, чтобы восстановить движение транспорта.

Автобус принадлежит одному из индивидуальных предпринимателей. Сотрудники ГИБДД оценят организацию прохождения предрейсового медицинского контроля водителями. Информация будет направлена в территориальное подразделение Ространснадзора.

Теги: автобусы , ГИБДД Тюменской области , пьяный водитель
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