Уголовное дело заведут на виновника ДТП, в котором пострадали два младенца

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"Лада Х-Рэй" и "Хонда" столкнулись вечером 3 октября в поселке Боровском, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. но уже известно, что 49-летний водитель "Лады" был глубоко пьян.

Предварительно, "Лада" наехала на бордюр, после этого ее отбросило на встречную полосу, в автомобиль "Хонда", в котором перевозились два четырехмесячных ребенка, они получили травму, хоть и находились в автолюльках.

у виновника ДТП Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, причем это не первый его пьяный вояж. Ранее он задерживался нетрезвым за рулем в 2022-м году, был лишен права управления транспортом. "Теперь подлежит уголовной ответственности за повторное управления автомобилем под воздействием алкоголя, кроме того, у него могут конфисковать автомобиль", - сообщили в ГИБДД ТО.