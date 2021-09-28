В тюменском аквапарке умер человек. Следователи выясняют причину

15:57 28 сентября 2021
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Следственный комитет России по Тюменской области организовал доследственную проверку по поводу ЧП в тюменском аквапарке.

Накануне посетительница аквапарка потеряла сознание, ей была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась.   

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии.  Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины.  

В настоящее время следователями СУ СК России по Тюменской области  опрошены сотрудники администрации заведения, а также  очевидцы случившегося. Проведены осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: аквапарк
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