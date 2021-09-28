В тюменском аквапарке умер человек. Следователи выясняют причину

Следственный комитет России по Тюменской области организовал доследственную проверку по поводу ЧП в тюменском аквапарке.

Накануне посетительница аквапарка потеряла сознание, ей была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевшая скончалась.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен необходимый комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти женщины.

В настоящее время следователями СУ СК России по Тюменской области опрошены сотрудники администрации заведения, а также очевидцы случившегося. Проведены осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.