Окунуться в новый термальный источник тюменцы и гости города смогут 1 декабря

В составе аквапарка "ЛетоЛето" 1 декабря открывается новый природный горячий источник. Бассейн с термальной водой уникален по техническому оснащению – площадь зеркала воды – 392 м2, глубина от 0,8 до 1,35 м, по площади бассейна установлено более 110 гидромассажных форсунок, аэромассажные плато, донные гейзеры и водяные пушки.

"Тюмень славится своими горячими источниками и именно этим привлекательна для туристов. Поэтому при строительстве комплекса "ЛетоЛето" мы проанализировали возможность открытия термального бассейна и пробурили собственную скважину глубиной 1248 м. Мы хотим представлять нашим гостям качественный семейный отдых и оздоровительные процедуры. В нашем термальном источнике будет настоящая природная среднеминерализованная вода, которая оказывает лечебное и омолаживающие действие на организм", – рассказала генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.

Температура воды на выходе из скважины составляет порядка 38⁰С – 43⁰С. Посещение горячего источника оказывает терапевтический эффект при болезнях нервной, костно-мышечной, эндокринной систем. Пока выход к источнику будет организован через аквазону – гости смогут посещать как аквапарк, так и аквапарк с горячим источником.

Теперь в "ЛетоЛето" можно будет не только кататься с экстремальных горок в аквапарке, купаться в волновом бассейне, медленной реке с течением, согреваться в саунах и джакузи, но и плавать в бассейне с природной термальной водой на берегу реки Тура прямо под открытым небом, сообщает пресс-служба комплекса "ЛетоЛето".